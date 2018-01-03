Çılgın projeler 2018'de hız kesmeyecek

Son 15 yılda ezber bozan projelere imza atan AK Parti Hükümeti, 2018 yılında da "çılgın" projelere devam edecek. 2018'i, "kalkınma, yatırım ve istihdam yılı" olarak tanımlayan hükümet, devam eden bir çok yatırımı yıl içinde tamamlayacak ve başta "Kanal İstanbul" olmak üzere mega projelerin startını verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 2018 yılında önemli projelerin açılışları yapılacak. Tamamlandığında dünyanın en yüksek yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak şubat ayında inecek. Bu uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunması bekleniyor. Üçüncü Havalimanı'nın resmi açılışı ise 29 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

TÜNELLER AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "rüyam" dediği çılgın proje Kanal İstanbul'un temelinin 2018'de atılması planlanıyor. Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli de 2018 yılında açılışını yapılacak önemli projelerden biri olacak. Başbakan Binali Yıldırım, 2018'de ardı ardına metro açılışları gerçekleştirecek. Gebze-Halkalı hattının açılışını yapacak olan Başbakan Yıldırım, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının test sürüşlerini de başlatacak.

28.8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "2017'de 2018'de tamamlanması planlanan 47 milyar 700 milyon lira tutarındaki 126 projeyi de başlattık" dedi. Arslan, son 15 yılda bakanlık olarak 380.2 milyar liralık yatırım yapıldığını, bu yıl ise 28 milyar 800 milyon liralık yatırım yapılacağını açıkladı.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ DURDURAMADI

Türkiye 2016'da yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişimine rağmen mega projeleri bir bir hayata geçirmeye devam etti. Darbe girişiminden sadece 1.5 ay sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışı gerçekleşti. 20 Aralık 2016'da ise Avrasya Tüneli hizmete girdi. Yine söz konusu senenin aralık ayında Ilgaz Tüneli araç kabul etmeye başladı. Geçen yıl ise bölge için büyük önem arz eden Kars-Bakü-Tiflis Demiryolu açıldı. 4 şehir hastanesi de hizmete alındı.

YENİ ŞEHİR HASTANELERİ

Ankara'da Başkentray da bu yıl işletmeye açılacak. Başbakan Yıldırım, metro sistemleri ile ilgili müjdenin büyüğünü Ankaralılara verecek. 'Metro Esenboğa' projesi hazırlanacak. İstanbul'da da 27 km'lik Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattının ihalesine çıkılacak. Şehir Hastaneleri projelerine hız veren Hükümet, 2018 yılı içinde Ankara Bilkent, Eskişehir, Kayseri, Manisa ve Elazığ Şehir Hastaneleri'nin tamamlayıp, vatandaşın hizmetine sunacak.