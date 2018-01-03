Boz pateni

Polis, patenci gençlerin oyununubozdu. Kahramanmaraş Onikişubat HaydarAliyev Bulvarı'nda hafif ticari araca tutunarakgiden 3 gencin tehlikeli oyunu, polisindikkatinden kaçmadı. Gençlerin trafiğeaçık alanda araca tutunduğunu fark edenpolis ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti.Patenli gençleri durdurarak yaşanabilecekkazanın önüne geçti. Trafiği tehlikeye atangençlerin her birine 108'er lira para cezasıkesti. Görevliler, gençlere trafikte uyulmasıgereken kurallar hakkında da bilgi verdi.
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