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pateni

Boz pateni
Polis, patenci gençlerin oyununu bozdu. Onikişubat Haydar Aliyev Bulvarı'nda hafif ticari araca tutunarak giden 3 gencin tehlikeli oyunu, polisin dikkatinden kaçmadı. Gençlerin trafiğe açık alanda araca tutunduğunu fark eden polis ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Patenli gençleri durdurarak yaşanabilecek kazanın önüne geçti. Trafiği tehlikeye atan gençlerin her birine 108'er lira para cezası kesti. Görevliler, gençlere trafikte uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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