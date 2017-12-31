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'li tehdit savurdu

'da tanklara karşı göğsünü siper eden vatandaşlara "it" diyen 'li Aldan, şimdi de kendisine hakaret edenleri tehdit etti.

CHPli Ömer Süha Aldan tehdit savurdu

'nün 'da düzenlediği kanlı darbe girişiminden sonra örgüte karşı sessiz kalan Muğla Milletvekili , darbeyi püskürten milleti hedef aldı.

KAHRAMANLARA "İT" DEDİ
FETÖ'cü teröristlere karşı göğsünü siper eden millete "it" deme küstahlığında bulunan CHP'li Aldan, gelen eleştirilere yanıt verdi.

"ŞİMDİYE KADAR YANLARINA BIRAKMADIM"
Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanan Aldan, "Ben neyi söyleyip söylemeyeceğim, neyin hakaret olup olmadığını bilen en iyi kişiyim. Ben bu söylenenlerle ilgili susacağım. Her türlü şeyin hesabı görülür birgün. Bana hakaret edenlerin şimdiye kadar yanlarına bırakmadım." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "26. dönem Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında 26.12.2017 tarihinde katıldığı bir radyo programında sarfettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar 11:47
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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murat murat

bu kişi savcıydı demek yazıklar olsun bu kişinin baktığı bütün davaları yeniden incelenmeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.12.2017 12:39
?&#175;_ ? ?¯_ ?

Iblis Vebasi bulaşmiş zombiler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.12.2017 12:03
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