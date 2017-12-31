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İşte 'ı karıştıran ajanı

Trump'ın yeni stratejisi kapsamında 'in İran masasına Müslüman olarak bilinen atandı. Atama kararından 6 ay sonra sokaklar karıştı...

İşte İranı karıştıran CIA ajanı

Başkanı , ülkesinin Barack Obama döneminde ile yaptığı anlaşmaları sürekli yerden yere vurdu ve İran'a karşı yeni politikalar izleneceğini söyledi.

6 AY OLDU
Bu kapsamda 6 ay önce 'in İran masasına Michael D'Andrea atandı.

"MÜSLÜMAN MİKE"
Müslüman bir kadınla evlendikten sonra Müslüman olduğu söylenen ve "" lakabını alan D'Andrea, İran'daki çalışmalarına hızlı başladı.



NELER YAPTI
Usame Bin Ladin'in yakalandığı operasyonda da yer alan D'Andrea, bölgeye oldukça hakim.

Amerika'nın Irak'a girdiği dönemde CIA'in en kıdemli elemanlarından biri olan "Müslüman Mike", Orta Doğu ülkelerinde birçok gizli görevde bulundu.

EYLEMLERİN ARKASINDA AMERİKA VAR
Michael D'Andrea'nın geçmişte yaptığı bu görevler, İran'da çıkan olayların arkasında kimin olduğunu da deşifre ediyor. Öyle ki, Amerikalılar da açık bir şekilde İran'daki olayları desteklediklerini ifade ediyor.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar 11:09
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