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'ndan skandal '' kıyafet açıklaması

Kemal 'ye destekte sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak, 'aşağılayıcı, bu insanların onuru yok mu' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlundan skandal tek tip kıyafet açıklaması

Genel Başkanı Kemal , Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programında gündeme dair soruları yanıtladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'e giden ekipte yer alan 'cü Astsubay Gökhan Güçlü'nün duruşmaya HERO (kahraman) tişörtüyle girmesiyle gündeme gelen kıyafet hakkında Kılıçdaroğlu tuhaf bir yorum yaptı.

"BU İNSANLARIN ONURU, KİŞİLİĞİ YOK MU?"
CHP lideri, yürürlükteki kanundan örnek vererek, "aşağılayıcı bir düzenleme getiriliyor. Bu insanlar mahkum olmadı ki. Yarın beraat ederlerse ne olacak. Peki, onuların onuru yok mu, kişiliği yok mu, ailesi yok mu" dedi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 23:52
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