Kılıçdaroğlu yine çark etti

Bir televizyon yayınında soruları cevaplandıran Kılıçdaroğlu, yine çelişkili ifadeler kullandı. Şimdiye kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kapıları kapatan Kılıçdaroğlu, bu sefer karar değiştirdi.

"ADAY OLABİLİRİM"

Selefi Deniz Baykal'ın ardından genel başkan olmayacağını açıklayıp ertesi gün adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu bu defa da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çark etti. 2019 stratejileri sorulan Kılıçdaroğlu, "Aday olabilirim. Yeri ve zamanı gelir, araştırmalar yapılır ve karar verilir" dedi.

Kılıçdaroğlu bundan önceki tüm açıklamalarında, "cumhurbaşkanı partili olmamalı" diyordu.