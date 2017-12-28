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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

Vize krizi sonrası ABD ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tillerson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 23:59
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