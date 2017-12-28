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'da bir de mide bulandıran görüntü!

Ümraniye'de bir nin vitrininde kuru pastaların üzerinde dolaşan görenleri şoke etti...

İstanbulda bir pastanede mide bulandıran görüntü!

Ümraniye'de bir de çekilen mide bulandıran görüntü izleyenleri şok etti. Vatandaşlar bir nin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini görünce hemen telefonlarına sarıldı. Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar, çektikleri görüntüyü da paylaştı.

Görüntü hızla sosyal medyada yayılırken, belediye ekiplerinin sabah saatlerinde pastaneyi mühürlediği belirtiliyor.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 23:12
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