İstanbul Ümraniye'de bir pastanede çekilen mide bulandıran görüntü izleyenleri şok etti. Vatandaşlar bir farenin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini görünce hemen telefonlarına sarıldı. Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar, çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Görüntü hızla sosyal medyada yayılırken, belediye ekiplerinin sabah saatlerinde pastaneyi mühürlediği belirtiliyor.



