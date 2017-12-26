Hükümetten KHK çarpıtmalarına net yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

O gece sadece vatandaşlarımız darbe teşebbüsünü engellemedi. 668 sayılı KHK'da polis ve askerlerimiz için bir muafiyet getirildi. Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlarımız için yapılmadı. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehit ve gazilerimize de sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamen bununla ilgilidir. 668 sayılı KHK'da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni madde ile getirdiğimiz kural ikinci fıkrasını oluşturuyor. Bunlar birlikte değerlendirilmeli.

YASA DARBEYE KARŞI MÜCADELE EDENLERİ KAPSIYOR

Eylemleri bastıranlardan bahsediliyor. Yasa 15 Temmuz'u darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor. Bu yeni düzenlemede buradaki hükmün aynısını tekrar ediyor. Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor. Başka bir anlam ifade etmiyor.



15 TEMMUZ ÖNCESİ VE 16 TEMMUZ SONRASINI KAPSAMIYOR

Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. Darbe teşebbüsü ya da devamı niteliğindeki eylemlerden bahsediliyor. Devamı niteliğindeki eylemler de terör eylemleri olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır. Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar.

BU MADDE GELECEĞİ DÜZENLEMİYOR

Darbenin bastırılmasından sonraki süreci kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar?

DARBE TEŞEBBÜSÜ OLDUĞUNDA MİLLET DERSİNİ VERECEKTİR

Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir. Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız.

ANLAŞILMAYAN HİÇBİR ŞEY YOK

Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK'daki fıkrayla birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir."

696 sayılı KHK'da "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.