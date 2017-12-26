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Bakanlık açıkladı! da tarih belli oldu

Çalışma Bakanı lara kadro düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kadro başvurularının 2 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

Bakanlık açıkladı! Taşeronda tarih belli oldu

Çalışma Bakanlığı, lara kadro için tarih verdi. Bakanlık, taşeronlara kadro başvurularının 2 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan taşeronlara kadro açıklamasında şunlar kaydedildi:

Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 14:47
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