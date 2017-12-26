Bakanlık açıkladı! Taşeronda tarih belli oldu

Çalışma Bakanlığı, taşeronlara kadro için tarih verdi. Bakanlık, taşeronlara kadro başvurularının 2 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan taşeronlara kadro açıklamasında şunlar kaydedildi:

Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır.