AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını belirterek, "kim olursa olsun" dedi.
Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül'ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:
"KİM OLURSA OLSUN..."
"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun."
ABDULLAH GÜL SON KHK'LARLA İLGİLİ ŞU TWEETLERİ ATMIŞTI
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Evet bizde kaygı duyuyoruz ama sizin yorumunuzdan.
SN ABDULLAH BEYİ BU YASA NEDEN RAHATSIZ ETTİ DETAYLI BİR ACIKLAMA YAPMASINI BEKLİYORUM FETONUN SAVUNUCULUĞUNUMU YAPIYOR YOKSA ŞEHİTLERİNMİ
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