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'den 'ün sözlerine ilk yorum

11. Cumhurbaşkanı ’ün 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilere direnen sivillerle ilgili düzenlemeye yönelik eleştirisine ’den ilk resmi tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun." dedi.

AK Partiden Abdullah Gülün sözlerine ilk yorum

Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını belirterek, "kim olursa olsun" dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül'ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:

"KİM OLURSA OLSUN..."
"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun."

SON KHK'LARLA İLGİLİ ŞU TWEETLERİ ATMIŞTI
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  • 26 Aralık 2017, Salı 15:54
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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fiko fiko

Evet bizde kaygı duyuyoruz ama sizin yorumunuzdan.

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evet8
hayır3
cevapla 26.12.2017 17:14
HAYRULLAH HAYRULLAH

SN ABDULLAH BEYİ BU YASA NEDEN RAHATSIZ ETTİ DETAYLI BİR ACIKLAMA YAPMASINI BEKLİYORUM FETONUN SAVUNUCULUĞUNUMU YAPIYOR YOKSA ŞEHİTLERİNMİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 26.12.2017 17:04
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