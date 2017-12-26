Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 15.40'da Çad'ın başkenti Encemine'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki ilgililer karşıladı.

Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çad'a geldi.





SICAK KARŞILAMA

Erdoğan'ı Encemine Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin karşılama törenindeki sıcak tavırları gözlerden kaçmadı. Debi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini uzun bir süre bırakmadığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAD'I ZİYARET EDEN İLK TÜRK CUMHURBAŞKANI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret etmeye hazırlandığı Çad, Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olmasının yanı sıra zengin kaynaklarına rağmen yoksulluğun çokça görüldüğü bir ülke olarak öne çıkıyor. Çad, insani kalkınma endeksinde 188 ülke arasında 185'inci sırada yer alıyor. Türkiye'den ilk kez bir cumhurbaşkanının ziyaret edeceği Çad, altın ve uranyum madenleri açısından oldukça zengin. Ülkede 2003 yılında petrol üretimi de başlasa da Çad'da temel geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılık tercih ediliyor. Halkın yüzde 55'i ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor.



HALKIN YÜZDE 55'İ MÜSLÜMAN

12,8 milyon nüfuslu Çad'ın başkenti Encemine. Ülkede Araplar, Goran, Hacara, Vaday, Pöl (Peul), Sara ve Zagava halkları yaşıyor. Fransızca ve Arapçanın resmi dil olduğu 1,28 milyon kilometrekarelik ülkede, Bagirmi, Zagava, Tubu, Gorani gibi kabile dilleri de konuşuluyor. Halkın yüzde 55'i Müslüman, yüzde 35'i Hristiyan, yüzde 7'si ise Animist.





Orta Afrika ülkesi Çad'ın kuzeyinde Libya, batısında Nijer, Nijerya ve Kamerun, güneyinde Orta Afrika Cumhuriyeti, doğusunda ise Sudan bulunuyor. En az gelişmiş ülkelerden biri olan Çad, 2015'te İnsani Kalkınma Endeksi'nde 188 ülke içerisinde 185'inci sırada yer aldı.

EBOLA SALGINI ÇAD'IN KOMŞU ÜLKELERLE SINIRLARINI KAPATMASINA NEDEN OLDU

Çad, 1960'a kadar Fransa'nın Afrika'da hakimiyet kurduğu bölgeler arasında yer aldı. 1990'da barış ortamı kurulana kadar da hem iç savaşla hem de Libya işgaliyle mücadele etti.

Ülke özelinde yaşanan akaryakıt sorununun yanı sıra uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş neticesinde bütçe açığı önemli sorun teşkil ediyor.

Bölgede yaşanan insani ve güvenlik sorunları ile Ebola salgını ülkeyi son yıllarda etkiledi ve Çad'ın komşu ülkelerle sınırlarını kapatmasına ve uluslararası uçuşları sınırlandırmasına neden oldu.

Sınırları kapatma ve uçuşları sınırlandırma kararlarında, ekonomik ve ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bölge ülkeleriyle gerçekleştiren Çad'ın ekonomisi olumsuz yönde etkiledi.

Çad'ın ihracatında ABD, Fransa ve Çin, ithalatında da Fransa, Kamerun ve Çin ön plana çıkıyor. Pamuk, canlı hayvan ve Arap sakızı ülkenin önemli ihracat kalemleri. Makine, ulaşım araçları, sanayi malları, gıda maddeleri ve tekstil de başlıca ithalat ürünlerini oluşturuyor.

TÜRKİYE ÇAD'A ÖNEM VERİYOR

Daha önce Çad Büyükelçisi olarak görev yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın aktardığı bilgiye göre, Türkiye- Çad ilişkileri 2002'den sonra yeni sürece girdi.

Türkiye'deki üniversitelerde ve bazı liselerde okuyan Çadlı gençlerin sayısı 500'ün üzerinde. Türkiye, Çad'la eğitim, tarım ve hayvancılık konusunda bir dizi ortak proje yürütüyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursları, Türkiye Diyanet Vakfı da eğitim masraflarını üstleniyor. Ayrıca Karabük Üniversitesi, Çad'ı pilot ülke seçip iki ülke arasında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine öncelik veriyor.

Çad, 30 milyon hektar ziraata elverişli arazisi, hayvancılık alanında gelişmeye müsait konumu ve petrol dahil yer altı zenginlikleri ile yakın gelecekte yatırımcılar için tercih edilecek ülkelerden biri olarak görülüyor.





Çad, bölgede Boko Haram gibi terör örgütleriyle mücadelesinde de başarılı sonuçlar aldı. Çad, sadece komşuları arasında değil Afrika genelinde güvenlik ve terör örgütleriyle mücadelede ciddi mesafe katetti.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Çad arasındaki ilişkiler son yıllarda artış kaydetti. Geçmişi 16. yüzyıla kadar dayanan siyasi ilişkiler, 1969 yılında Nijerya'daki Türk Büyükelçiliğinin Çad'a akredite olmasıyla yeniden tesis edildi.

Daha sonra 1 Mart 2013'te Encemine'de Türk Büyükelçiliği faaliyete geçti. Çad'ın Ankara Büyükelçiliği ise 10 Aralık 2014'te açıldı.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in davetiyle Çad Cumhurbaşkanı Idriss Debi 27-30 Nisan 2000'de Türkiye'yi ziyaret etti.

Dönemin Çad Başbakanı Kalzeube Payimi Deubet de 15-18 Aralık 2014'te Türkiye'ye resmi ziyaret düzenledi.

Türkiye ve Çad arasındaki toplam ticaret hacmi 2016 itibarıyla yaklaşık 40 milyon dolar seviyesinde. Türkiye'nin Çad'a yaptığı ihracat yaklaşık 18 milyon, ithalat ise yaklaşık 22 milyon dolar civarında.