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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 'den 10 yıl

'ye üye olmak suçundan yargılanan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından 'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kılıçdaroğlunun eski başdanışmanına FETÖden 10 yıl

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı , Ankara'da bylock kullandığı iddiasıyla 'den tutuklanmıştı.

MAHKEME KARARI VERDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın ardından davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

​KILIÇDAROĞLU'NUN KASETÇİ BİLİŞİMCİ İNTERNETÇİ DANIŞMANI
Gürsul, bilim, teknoloji ve iletişim alanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 yıldır danışmanlık yapmıştı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 16:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

KK'nu kötü süreçler bekliyor ! sırada Enis Berberoğlu var bir konuşursa CHP'i moleküllerine ayırır !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2017 21:30
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