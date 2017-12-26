İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul, Ankara'da bylock kullandığı iddiasıyla FETÖ'den tutuklanmıştı.

MAHKEME KARARI VERDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın ardından davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



​KILIÇDAROĞLU'NUN KASETÇİ BİLİŞİMCİ İNTERNETÇİ DANIŞMANI

Gürsul, bilim, teknoloji ve iletişim alanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 yıldır danışmanlık yapmıştı.