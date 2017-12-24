Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari ve Şırnak’ta Kürtçe ‘Hoşgeldiniz’ pankartlarıyla karşılandı. Bölge halkına müjdeler veren Erdoğan, dünyaya da “Bir olduk; Kudüs olduk. Demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz” diye seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Teşkilatı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'ye gelişinde salona giremeyen kalabalık tarafından dışarıda coşkuyla karşılandı. Akşam saatlerinde Şırnak'a da geçen Erdoğan yaptığı konuşmalarda şu mesajları verdi:
BERABER KUDÜS OLDUK: Bir olduk, beraber olduk tüm dünyaya nam saldık. Şüphesiz birileri bu birliğimiz hazmedemediler. Bir olduk; Kudüs olduk. Bir olduk;BM'de 128'e 9 olduk. Demek ki dolarlarla,demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz. Peki kimler oy verdi. 15 bin, 18 bin nüfuslu adını bile bilmediğin bir yer. Niye dolarları sadece oraya yetti. Ama bunların sayısı da 8 ülkeydi, kendisiyle beraber 9. Peki 128 ülke ne dedi, "Sizin dolarlarınız dagücünüzle irademizi satın alamazsınız" dedi. "Sizin gücünüz, bizim irademizi altetmeye yetmez" dedi.
ONLARIN DERDİ SİZ DEĞİLSİNİZ: Terör örgütünü arkasına alıp da siyaset yaptığını söyleyenlerin derdi siz değilsiniz, onların derdi dağdakiler. Ama bizim derdimiz başka. İşte terör örgütünün yakıp yıktığı Yüksekova'yı ayağa kaldırdık. İnşallah önümüzdeki yıl 3 bin konutun yapımı bitmiş olacak.
HAKKARİ YOKSA BİZ DE YOKUZ: Kandil buraya çok yakındır ama oradakilerin niyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzaktır. Gençler şunu unutmayın, Türkiyeyoksa Hakkari de yok. Hakkari'deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkarili kardeşiminde o derece umut dolu bir geleceği var.Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz.Bunu böyle biliniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen çocuklara oyuncak dağıttı.
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