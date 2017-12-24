Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar bizi hiç tanımıyorlar" 23 Aralık 2017, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşknaı Erdoğan konuşmasında, "Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için fırsat kollayanlar utanmadan sıkılmadan densiz beyanlarda bulunuyorlar. Kontrol ettikleri basın yayın organlarındaki kiralık kalemler ve beslemeleri aracılığıyla bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Birileri gibi tehditler karşısında teslimiyet göstereceğimizi düşünüyorlar. Bunlar bizi hiç tanımıyorlar. Biz her zaman ne diyoruz. Mert direnir, namert kaçar... Korkaklar zafer anıtı dikemez. Yumuşak başlı ise kim demiş uysal koyunum, aldırırım çiğnerim, hakkı tutar kaldırırım, zalimin hasmıyım ama severim mazlumu... Peygamberler şehri Kudüs'ü kan gölüne çevirmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.