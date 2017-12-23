Ertuğrul Özkök'ten haddi aşan sözler

BM'de ABD ve İsrail'in tarihi hezimet aldığı Kudüsoylaması sonrası katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Filistin'e koşulsuz bir şekilde destek vermesinin yanlış olduğunu savunan Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde ise haddi aşan bir sözler kullandı.
'SINIRINDAKİ ÜLKEYE HAKSIZLIK' (?)
İşte Özkök'ün yazısının o bölümü;
BU 128'LİK BLOK YARIN BİZİM ÖNÜMÜZE DE ÇIKABİLİR
BİRLEŞMİŞ Milletler'de oluşan bu 128 sayısına dikkat...
Bu uluslararası ilişkilerde yeni bir matematik içtihadı olabilir.
Yani bugün ABD'nin attığı yanlış adıma, İsrail'i uyguladığı yanlış politikalara karşı böyle 128 gibi sihirli bir rakam ortaya çıkmışsa... Yarın bu matematik içtihat, kendi insanına, kendi sınırındaki ülkeye haksızlık, adaletsizlik yapan her ülkenin önüne çıkabilir.
kalan karakter 1000
bu vatanın toprağında ye iç otur hain kalk israilden yana ol peki neden israile taşınmıyorsun devletimiz bunu sınırdışı etmeli madem bu vatanı sevmiyorsun ne işin var ülkemizde sen türk düşmanısın tavrın ortada defol
bu vatan haini tutuklansa iyi olur.
lan denyo, ne kendi ülkesindeki insanlara haksızlığı, orası filistin, gitmiş işgal etmiş, halkınada zulmediyor, ayrıca yani 128 ülke israili desteklese başka bir ülkeye karşı 128 oy çıkmazmıydı ne tür bir mantık bu israili savvunmak adına şekilden şekile girmek bu, adamların kendi basınları bile bu kadar israilci değil.
BU VATAN HAYİNLERİ İYCE KAŞINMAYA BAŞLADILAR.
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