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Türk bayraklarıyla oraya koştu



'ın ziyaretine binlerce kişi akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de önemli açıklamalarda bulunurken ayrıca şehirde Erdoğan için açılan pankartlar da ilgi çekti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari ziyaretinde öne çıkanlar...
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 14:38
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