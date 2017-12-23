



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari ziyaretine binlerce kişi akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de önemli açıklamalarda bulunurken ayrıca şehirde Erdoğan için açılan pankartlar da ilgi çekti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari ziyaretinde öne çıkanlar...