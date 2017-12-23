Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari ziyaretine binlerce kişi akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de önemli açıklamalarda bulunurken ayrıca şehirde Erdoğan için açılan pankartlar da ilgi çekti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari ziyaretinde öne çıkanlar...
Hakkari Türk bayraklarıyla oraya koştu
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Hakkari
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