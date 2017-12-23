BAE'den çok tehlikeli adım!

ABD'nin Ortadoğu'daki garnizon devleti Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), eski CIA ajanlarıyla Körfez'de bir "Casusluk İmparatorluğu" kurma çalışmaları yürütüyor. Foreign Policy dergisinin haberine göre, başkent Abu Dabi'deki Zayed limanı yakınlarında bulunan bir yerleşke, CIA ajanlarının, BAE istihbarat görevlilerine modern casusluk taktiklerini öğrettiği üs olarak kullanılıyor. Blackwater'ın paralı katillerine ev sahipliği yapan Abu Dabi'ye yarım saat uzaklıkta "Akademi" (The Academy) adıyla bir de eğitim merkezi bulunuyor. Bu merkezde, CIA'in ABD'nin Virginia eyaletindeki üssü Camp Peary'de olduğu gibi atış, sürüş ve karargah eğitimleri veriliyor.

Eski bir istihbarat çalışanı olan ve istihbarat eğitimi operasyonunun arkasındaki isim Larry Sanchez.

OLUK OLUK PARA AKITILDI

Yenişafak'ın haberine göre eski CIA ve ABD hükümet yetkilileri, Körfez ülkesine "ilgi çekici iş" ve "kazançlı kariyer" vaatleriyle çekiliyor. Foreign Policy'ye konuşan eski bir çalışan, günlük 1000 dolar kazandığını ve Abu Dabi'de 5 yıldızlı bir otelde kaldığını belirterek "Para inanılmazdı" ifadelerini kullanıyor. Pek çok farklı kaynaktan alınan bilgilere göre bu istihbarat eğitimi operasyonunun arkasındaki isim Larry Sanchez. Eski bir istihbarat çalışanı olan Sanchez, CIA ve New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) arasında tartışmalı bir işbirliği başlatılmasını teşvik eden kişi olarak biliniyor.



Paralı asker ordusu Blackwater'ın kurucusu Erik Prince

KARANLIK TAŞERONLAR

Bölgeye gelen bir başka karanlık isim ise paralı asker ordusu Blackwater'ın kurucusu Erik Prince. Prince'in, Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a hizmet edecek, yabancı askerlerden oluşan bir bölüğü BAE'ye sevk ettiği 2011 yılında The New York Times gazetesi tarafından ortaya çıkarılmıştı. Beyaz Saray eski terörle mücadele çalışanı Richard Clarke da BAE'de önemli görevlerde bulundu. Clarke, Good Harbor Güvenlik Riski Yönetimi CEO'su olarak Nahyan'a uzun bir dönem başdanışmanlık yaptı.



Beyaz Saray eski terörle mücadele çalışanı Richard Clarke

PROGRAM, RİYAD'A TAŞINACAK

5 Aralık 2017'de BAE ile Suudi Arabistan son zarı atarak yeni bir siyasi ve askeri ittifak kurduklarını açıkladı. Kaynaklar, benzer bir istihbarat programının Suudi Arabistan'a getirilmesi için uzun yıllardır çalışmalar sürdürüldüğünü belirtiyor.

İNGİLİZLER DE ROL ALDI

İngiliz Özel Hava Kuvvetleri'nin eski bir yetkilisi tarafından yönetilen LUAA LLC adlı bir Emirlik şirketi de casusluk şebekesinin kurulmasında rol üstlendi. Üçüncü bir Emirlik şirketi DarkMatter da büyük ölçüde göreve dahil oldu. DarkMatter, BAE hükümeti için siber güvenlik ve istihbarat alanlarında çalışıyor. BAE'nin istihbarat birimlerini inşa etmeye yardımcı olan ABD'liler için, sürekli yeni bir program olacak.

NSA, ÇOKTAN ÜSLENDİ

2011'in sonlarında, ABD hükümet danışmanları ve paralı askerler, ABD'deki Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), BAE versiyonunun kurulmasına yardım etti. Ajansın adı daha sonra Ulusal Elektronik Güvenlik Uzmanlığı'na çevrildi. Şu an ise Signals İstihbarat Ajansı olarak hizmete devam ediyor. Aynı dönemde, Larry Sanchez ve ekibi, BAE'ye gelip "iç düzenleme" eğitim teknikleri öğretmeye başladı. Düşük profilli istihbarat yüklenicisi CAGN Global Ltd.'nin başkanı olarak Sanchez, çoğunlukla eski polis memurları, emekli Batılı istihbarat yetkilileri ve eski askerlerden oluşan bir ekiple Emirlik'te casusluk ve paramiliter operatörler konusunda eğitim vermeye başladı.

BİREBİR CIA MÜFREDATI

CIA eğitimlerinden örnek alınan dersler, farklı bölümlere ayrılıyor. "Temel istihbarat iletişim hattı", diğer derslerin yanında rapor yazma, bilgilendirme ve not alma, yabancı istihbarat "dış" programı, FBI/kanun hükmü kursu ve paramiliter eğitim ile birlikte doğrudan bir acemi birliği eğitimini de içeriyor. Dış gözetleme eğitimleri CIA eğitimleri ile birebir aynı. Bir derste, eski Delta Kuvvetleri operatörlerinin sürüş ve atış gibi milis eğitimleri verdiği kaydediliyor. Eski eğitmenlerden biri, "Genelde, Yemen gibi bir yere atandıktan önce ya da sonra böyle bir eğitime giderler" ifadelerini kullandı.