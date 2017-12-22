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Özkök: Türkiye'nin 'i desteklemesi yanlış

CNN Türk canlı yayınında konuşan Özkök, Türkiye'nin mazlum diye bakıp 'e koşulsuz bir şekilde destek vermesinin yanlış olduğunu savundu.

Özkök: Türkiyenin Filistini desteklemesi yanlış

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan tarihi oylamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı Kudüs kararının hukuksuz olduğu kabul edildi.

BM'de alınan karar; CNN Türk canlı yayınında tarafından değerlendirildi.

BM'NİN KARARI ÖNEMLİ DEĞİL
BM'de alınan kararın o kadar da önemli olmadığını belirten Özkök, BM'nin Kıbrıs sorununu da çözemediğini hatırlattı.

"TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'İ DESTEKLEMESİ YANLIŞ"
- krizinde Türkiye'nin politikalarını eleştiren Ertuğrul Özkök, "Bana göre; Türkiye bundan sonra daha yumuşak bir politikayla İsrail ve Filistin arasındaki bu sorunun çözümüne katkıda bulunmalı. İsrail'e karşı bu sert uyarıların biraz Filistin'e de yapılması lazım. Filistin hiç arızası olmayan bir toplum değil orada. Sadece mazlum diye bakıp, Türkiye'nin Filistin'i koşulsuz desteklemesi yanlıştır." şeklinde konuştu.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 11:01
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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neco neco

sen bu işlerden anlamazsın özkök haritalara bakta utan söylediklerinden adamların devletine konmuş siyonıstler hiçmi haberin olmadı mazlum tabii ne yazıkkı ama güzel güneşli güzel günler yakındır

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 22.12.2017 17:06
DOĞRUCU,, DOĞRUCU,,

şu kafaya bak filistini desteklememiz yanlışmış ,adamın kudüs ün kutsallığı ,ordaki mazlum halk umrunda değil ,asıl yanlış olan sizdeki KAFA,

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 22.12.2017 14:52
ağası ağası

Satılmış ve müslüman değil bunlar ABD uşağı

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 22.12.2017 12:39
mehmet soylu mehmet soylu

kim sordu buna?

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 22.12.2017 12:25
Anti coni Anti coni

Bulgar göcmeni yaratik,ne oldugu belli degil

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 22.12.2017 12:25
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