Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan tarihi oylamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı Kudüs kararının hukuksuz olduğu kabul edildi.

BM'de alınan karar; CNN Türk canlı yayınında Ertuğrul Özkök tarafından değerlendirildi.

BM'NİN KARARI ÖNEMLİ DEĞİL

BM'de alınan kararın o kadar da önemli olmadığını belirten Özkök, BM'nin Kıbrıs sorununu da çözemediğini hatırlattı.

"TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'İ DESTEKLEMESİ YANLIŞ"

İsrail-Filistin krizinde Türkiye'nin politikalarını eleştiren Ertuğrul Özkök, "Bana göre; Türkiye bundan sonra daha yumuşak bir politikayla İsrail ve Filistin arasındaki bu sorunun çözümüne katkıda bulunmalı. İsrail'e karşı bu sert uyarıların biraz Filistin'e de yapılması lazım. Filistin hiç arızası olmayan bir toplum değil orada. Sadece mazlum diye bakıp, Türkiye'nin Filistin'i koşulsuz desteklemesi yanlıştır." şeklinde konuştu.