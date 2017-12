Erdoğan: Bizi susturabileceklerini sanıyorlar, bunlar bizi hiç tanımıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnaklı vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "İstediğiniz kadar dolarınız olsun, hepsi bir yana... Önemli olan samimi niyet. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Ne oldu? 128 bir tarafa, 9 bir tarafa" ifadelerini kullandı.

"VATANIMIZI KİMSE BÖLEMEZ, BÖLMEYE GAYRET EDENLER BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: 15 yıl önce Türkiye neydi? Bugün ne? Şırnak'ın üniversitesi, bölünmüş yolu var mıydı? Batı'da ne varsa artık Doğu'da o var. Fakat yeterli değil, daha çok olması lazım. Neden olmadı? Terör, terör, terör... Ciddi mesafeler aldık. O çukurları açanları, açtıkları çukurlara gömdük. İnlerine girdik. Ben sizleri Yaradandan ötürü seviyorum. Kardeşlerim gideceğimiz yer neresi? 2 metreküp mezar. Tüm bu olanlara karşı bir olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu vatanımızı kimse bölemez, bölmeye gayret edenler bedelini ağır öderler, ödediler. Şerafettin Elçi Havalimanını, Şırnaklı kardeşlerim insan gibi yaşasın, yollarda sürünmesin diye yaptık. Bu yolda sizlerle beraber yürüyeceğiz.

Buradaki konuşmalarının ardından AK Parti Şırnak İl Kongresine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polisimizle omuz omuza darbecilere meydanı dar eden Şırnak, 15 Temmuz gecesi bir kez daha şanına yakışanı yapmıştır. Bizler de Şırnak'tan ve tüm Türkiye'den aldığımız destekle FETÖ'cü alçaklardan hesabı mahkemede soruyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"128 ÜLKENİN TAMAMINA ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Siz Kudüs'ün yalnız olmadığını tüm dünyaya haykırdınız. Kudüs'e nasıl sahip çıkılır bunu gösterdiniz. Siz tekerlekli sandalyesinde kurşunların hedefi olan Filistinli gazilerin, gençlerin, Kudüs'ün yiğit kadınlarının yanında oldunuz. Rabbim Filistin davası için mücadele eden kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiyle değişmesine asla razı gelmeyeceğiz. BM'ye sunulan karar tasarısı sadece ABD yönetimi tarafından veto edildi. Çünkü ABD beş ülkeden biri. Tek bir ülkenin keyfi diğer ülkelerin iradesini teslim aldı. Böylece dünya 5'ten büyüktür sözümüzün ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Dolarlar bir işe yaramadı. Amerika ve İsrail bir kez daha hukuksuz adımlarından dolayı mahşeri vicdanda mahkum edildi. Dünyada paranın satın alınamayacağı değerlerin bulunduğu görülmüş oldu. 128 ülkenin tamamına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor. ABD ve İsrail bölgedeki fanatikleri ve terör örgütlerini mutlu ediyor. İşgal devleti İsrail, fırsattan istifade ile terörün dozunu arttırarak, Down sendromlu Muhammed'e, Cüneydi'ye saldırarak suç çetelesini zenginleştirmeye başladı.





"BUNLAR BİZİ HİÇ TANIMIYORLAR"

Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için fırsat kollayanlar utanmadan sıkılmadan densiz beyanlarda bulunuyorlar. Kontrol ettikleri basın yayın organlarındaki kiralık kalemler ve beslemeleri aracılığıyla bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Birileri gibi tehditler karşısında teslimiyet göstereceğimizi düşünüyorlar. Bunlar bizi hiç tanımıyorlar. Biz her zaman ne diyoruz. Mert direnir, namert kaçar... Korkaklar zafer anıtı dikemez. Yumuşak başlı ise kim demiş uysal koyunum, aldırırım çiğnerim, hakkı tutar kaldırırım, zalimin hasmıyım ama severim mazlumu... Peygamberler şehri Kudüs'ü kan gölüne çevirmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Biz sadece Allah'ın önünde eğiliriz.

"ŞIRNAK'A 10 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK"

Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yok. 2019 seçimlerinde yoldaşları CHP ile beraber inşallah bunların da siyasi ömürlerini doldurmalarına şahit olacağız. Sizlerden ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu iki faşist partiyi tarihe yollamanızı rica ediyorum. Biz kendimizi lafla değil, son 15 sene içinde ortaya koyduğumuz projelerle ortaya koyuyoruz. Sizler sokaklarında korkunun kol gezdiği eski devleti de bugünün yönetimini de iyi biliyorsunuz. 15 yılda sadece sağlık eğitim ticaret de değil hak ve hürriyetlerde de çığır açan reformlara imza attık. Şırnak'a 10 katrilyon lira yatırım yaptık.