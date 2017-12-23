Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine küresel alkış

İSRAİL
Haaretz: Bu oylama sonucu Trump hakkında dünya çapındaki bir güvensizlik oyu.
Jerusalem Post: ABD yardımlarından en çok pay alan ülkeler parayla satın alınamayacaklarını gösterdi.
ABD
CNN: Tehdide rağmen BM, Trump'ın Kudüs kararını kınama yönünde oy kullandı.
New York Tımes: Dünya devletleri Trump'ın tehditlerini görmezden gelerek ABD'yi sert bir şekilde payladı. Toplu meydan okuma!
Washington Post: Oylama, ABD'ye sert bir azar. İngiltere:
BBC: Dünya, Trump'ın beyanını reddediyor.
Guardian: ABD uluslararası camiada bir kez daha izole edildi. Trump'a iğneleyici bir fırça çekildi.
El-Kuds el-Arabi ( Arapça): Trump'ın yalnızlığı derinleşiyor.
MACARİSTAN
Magyar Nemzet: Dünya, Trump'ın şantaj yapmasına izin vermedi.
FRANSA
Le Figaro: BM, büyük farkla ABD'nin kararını kınadı. Oylama sonucu Filistin'e uluslararası desteği ilan etti.
Le Parisien: ABD, tehditlere rağmen kınandı.
İTALYA
La Republicca: Türkiye'nin öncülük ettiği karar tasarısıyla BM Genel Kurulu'nda Trump'a tokat atıldı.
ALMANYA
Frankfurter Allgemenia Zeitung: Trump ve Haley'in mafya metotlarını kullanarak yaptığı şantaj denemesi başarısızlığa uğradı.
Deutsche Welle: Trump'ın tehditleri ABD'ye yakışmadı.
HOLLANDA
Telegraaf: BM, ABD'nin Kudüs kararını masadan sildi.
NOS: 100'ün üzerinde ülke Trump'a meydan okudu.
İSPANYA
El Pais: 128 ülke Trump'a karşı oy kullandı.
RTVE: Tehditlere rağmen ABD'nin Kudüs kararı kınandı.
BELÇİKA
Het Laatste Nieuws: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın talihsiz kararı hemen geri almasını bekliyor.
La Libre: ABD'ye en sesli muhalif Erdoğan oldu.
MISIR
Ahram: Trump'ın tehditlerine rağmen tasarı kabul edildi.,
Şuruk: Oylama sonucu tarihi.
LÜBNAN
Müstakbel: Filistin için dost ülkelerin desteğiyle diplomatik bir zafer.
El-Ahbar: Trump'a 'Satılık Değiliz' mesajı.
KATAR
El Arabi El Cedid: Kudüs kararı Trump'a ve İsrail'e tokat.
RUSYA
Rossiyskaya Gazeta ( Rusya hükümeti gazetesi): Kimse Beyaz Saray'ın tehditlerinden korkmadı.
AVUSTRALYA
ABC: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan "Trump, dolarlarınla dünyanın iradesini satın alamazsın" demişti. Öyle de oldu.
ÇİN
Şinhua: Karar uluslararası toplumun kolektif iradesini yansıtıyor ve siyasi ağırlığı var. Çin Komünist Partisi resmi yayın organı Global Tımes Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.
JAPONYA
NHK:
ABD'nin Kudüs kararı 'yok' hükmünde.
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erdoğanın dünya liderlaeinden olduğu perçinlendi iftihar ediyoruz allah dahada başarılı kılsın
bu adam dünyanın en iyi işinide yapsa biz onu yinede alkışlamayız diyen chp li millet vekilleri hadi hodri meydan bu olayada muhalefet olun.çünki size oy verenler öyle istiyor.
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