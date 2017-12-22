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'tan Erdoğan'a teşekkür

’ın Gazze’de "Lebbeyk Ya Kudüs! Biz Geliyoruz" sloganı altında düzenlediği mitingde Türk bayrağı ve 'ın resimleri duvarlara asıldı. Afişlere "Teşekkürler Erdoğan, Teşekkürler Türkiye" yazıldı.

Hamastan Erdoğana teşekkür

Trump'ın Kudüs kararının BM'de ezici çoğunlukla reddedilmesi Filistin'de büyük coşkuya sahne oldu.

"TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN"
Başarılı Kudüs diplomasisi ve İsrail terörünü dünyaya haykırması sebebiyle Filistinlliler 'a teşekkürlerini iletti. 'ın Gazze'de "Lebbeyk Ya Kudüs! Biz Geliyoruz" sloganı altında düzenlediği mitingde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimleri duvarlara asıldı. Afişlere Teşekkürler Erdoğan, Teşekkürler Türkiye yazıldı.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 22:21
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hsyn hsyn

başkanım senı yaradana kurban doguran ananında ellerınden öperım.yolun açık olsun.ayagına taş deymesın.rabbim yar ve yardımcın olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.12.2017 08:34
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