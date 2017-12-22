Trump'ın Kudüs kararının BM'de ezici çoğunlukla reddedilmesi Filistin'de büyük coşkuya sahne oldu.
"TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN"
Başarılı Kudüs diplomasisi ve İsrail terörünü dünyaya haykırması sebebiyle Filistinlliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Hamas'ın Gazze'de "Lebbeyk Ya Kudüs! Biz Geliyoruz" sloganı altında düzenlediği mitingde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimleri duvarlara asıldı. Afişlere Teşekkürler Erdoğan, Teşekkürler Türkiye yazıldı.
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başkanım senı yaradana kurban doguran ananında ellerınden öperım.yolun açık olsun.ayagına taş deymesın.rabbim yar ve yardımcın olsun.
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