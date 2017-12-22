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Dava çöktü yine karar veremedi!

’deki davasında üyeleri üçüncü kez toplandı fakat bugün de karar veremedi. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri heyeti karar vermek için ABD’deki noel tatilinin bitimi olan 3 Ocak 2018’de tekrar bir araya gelecek.

Dava çöktü jüri yine karar veremedi!

Manhattan Federal Mahkemesi'nde 20'inci gününe giren " Atilla'ya Karşı" davasında, üyeleri üçüncü kez bir araya geldi.

KARAR ÇIKMADI
Jüri heyeti Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için kararını vermek üzere toplandı ancak görüşmelerden bugün de bir karar çıkmadı. Jüri heyeti, İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan Atilla için karar vermek üzere 3 Ocak 2018'de tekrar bir araya gelecek.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 00:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

turkiye hic beklemeden abd ye 100 milyar dolarlik tazminat acmasi sart 15 temmuz darbeye karistiklari ve pyd pkk yi silahlandirdiklari teröru azdirdiklari icin zaman kaybetmeden yoksa halkbank uzerinden dumen cevirecekler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 13:09
vatandaş vatandaş

siz karar vermesenizde olur.BM zaten kararını verdi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.12.2017 09:08
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