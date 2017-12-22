Dava çöktü jüri yine karar veremedi!

Manhattan Federal Mahkemesi'nde 20'inci gününe giren "ABD Atilla'ya Karşı" davasında, jüri üyeleri üçüncü kez bir araya geldi.
KARAR ÇIKMADI
Jüri heyeti Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için kararını vermek üzere toplandı ancak görüşmelerden bugün de bir karar çıkmadı. Jüri heyeti, İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan Atilla için karar vermek üzere 3 Ocak 2018'de tekrar bir araya gelecek.
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turkiye hic beklemeden abd ye 100 milyar dolarlik tazminat acmasi sart 15 temmuz darbeye karistiklari ve pyd pkk yi silahlandirdiklari teröru azdirdiklari icin zaman kaybetmeden yoksa halkbank uzerinden dumen cevirecekler.
siz karar vermesenizde olur.BM zaten kararını verdi.
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