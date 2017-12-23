'ZORLA' GETİRME KARARI
Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, "CMK'nın 182/2 maddesinde genel ahlak veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerektirdiği durumlarda duruşmanın bir kısmı veya tamamının kapalı yapılacağı hükmü bulunduğu, ancak dava konusu olay ve eylemler itibariyle bu koşulların bulunduğu anlaşıldığından, yargılamanın kapalı yapılması yolundaki istemin reddine, ancak sanığın belediye başkanı sıfatıyla hakkında bazı yayın organlarında yayınlar yapıldığı, bu yayınların dava konusu ile ilgili bulunduğu ve bu aşamada duruşma içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasının yasaklanmasına" karar verdi. Duruşmada söz alan avukatı, Battal İlgezdi'nin bir sonraki celsede hazır olacağını belirterek, "Sanık hakkında iddianameye konu mal varlığı ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş takipsizlik kararları vardır, bunları sunacağız veya celbini isteyeceğiz" dedi. Sanıklar Battal İlgezdi ve Mehmet Ali Uzunlar'ın mazeretlerini kabul eden hâkim, diğer sanıklar işadamı Uğur Atalay, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde vekaleten müdürlük yapan İrfan Birinci ve Ataşehir Belediyesi Meclis üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu'nun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine, tüm sanıkların ifadelerinin alınmalarına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. SABAH'ın daha önce sayfalarına taşımasıyla Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Battal İlgezdi'nin yolsuzluk skandallarına bu son kararla birlikte mahkeme zırhı gelmiş oldu.
12 YILA KADAR HAPİS
İddianamede, Battal İlgezdi'nin 12 yıla kadar, işadamları Uğur Atalay, Mehmet Ali Uzunlar, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vekil müdürü İrfan Birinci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu'nun ise 7 yıla kadar hapsi isteniyor.
NEREDEN BULDUĞUNU AÇIKLAYAMADI
Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iki yıl önce yolsuzluk ve haksız mal edinme iddiaları üzerine, Anadolu Adliyesi'ne giderek kendileri, küçük kızları T.N.İ ve haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından hazırlanan iddianamede, Battal İlgezdi'nin, 2009-2015 yılları arasında kendisi ve ikinci kişiler tarafından hesaplarına yatırılan 2 milyon 548 bin 857 lira, 2 milyon 714 bin dolar ve 23 bin euroyu mal varlığında belirtmediği (toplamda 13 milyon TL) bu tutarların kaynağını açıklayamadığı, bunun da haksız mal edinme olarak değerlendirildiği belirtildi. İddianamede ayrıca, Battal İlgezdi'nin kızı T.N.İ. adına kayıtlı, Ataşehir Küçükbakkalköy ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki iki adet gayrimenkulün parasal kaynağının tespit edilemediği ifade edildi. İddianamede ayrıca, Buz İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.'ye ihaleyle yaptırılan Erguvan Barış Parkı işinde belediyenin zarara uğratıldığı kaydedildi.
kalan karakter 1000
hani beraat etmişlerdi takipsizlik verilmişti ilgezdi için yuh yani yalancı kılıçtaroğlu utanmaz herif
Kirli Eller, şom Agizlilar firkasi ANA - HIYANET Genel Müdürlügü
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.