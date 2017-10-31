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Otomobilde infaz

Otomobilde infaz
Mersin'de dün, bir akaryakıt istasyonunun müdürlüğünü yapan ve bankaya para götürdüğü öğrenilen Erkan Özçivi'nin (46) kullandığı otomobilin yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Saldırganlar, Özçivi'yi aracı yolun sağına park etmeye zorladı. Motosiklet sürücüsü, tüfeği araç iki el ateş etti. Başından vurulan evli ve bir çocuk babası Özçivi, yaşamını yitirdi, araçta bulunan akaryakıt istasyonunun muhasebe müdürü Gökçen Gökçe ise yaralandı. Yaralanan Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede, paranın alınmadığını belirledi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

■ Neslihan ÖZBOZKURT
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