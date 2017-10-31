Kanat açacak

Ağrı'da elektrik teline kanadı takılan güvercini kurtarmak istediği sırada iki elinden olan 16 yaşındaki çobanRamazan Taşdemir'e destek yağıyor. Sağlık Bakanlığı, Taşdemir'e protez kol takılması için harekete geçti. Çok sevdiği Fenerbahçe'nin maçını seyredip, şampiyonluğu kazanmasını görmek istediğini söyleyen Ramazan için de taraftarlar adeta seferber oldu. Sarı lacivertli taraftarlar ve tribün grupları, Ramazan'ı Kadıköy'de maç izlemeye davet etti. Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko da "İki kolunu kaybetmiş olmasına rağmen, 'Yine çıkarım. Asla pişman değilim' sözleri çok düşündürücü. Hayvanlara gaddarca davrananlara ders olsun. Hayatı boyuncatüm eğitim masraflarını karşılayacağım. Babasıyla görüştüm. İstedikleri sürece bizim kurumlarımızda işleri hazır. İnşallah hep birlikte bu güzel kardeşimizi hayata adapte edeceğiz" diye konuştu.
İşadamı Ümit Kalko, Ramazan Taşdemir için söz verdi: Bu güzel yürekli kardeşimizi hayata adapte etmek için elimizden ne gelirse yapacağız.
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