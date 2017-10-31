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Asfalt güldürdü

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atandı. Şehir halkı hizmetle tanıştı. Kentin girişindeki çamurlu ve tozlu yollar asfaltlandı...

Asfalt güldürdü
HDP'li belediyeler, terör örgütü PKK'ya hizmet yaptı. Hem devletin hem de milletin sabrı taştı. 'li belediye başkanları görevden alındı. Yerlerine kayyumlar atandı. Onlar arasında Hakkari Belediyesi de vardı. İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda kent merkezinde tahrip olan birçok yol ilk kez asfaltlandı. Belediye, çevre yolunda da çift katlı asfalt ve çizgi çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, "Şehrin giriş ve çıkışı olarak kullanılan çevre yolunun da asfalt çalışmalarını tamamladık. Yollarımız bu çalışmalarla yeni görünümüne kavuştu. Kentte asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetlerimiz sürecek" açıklamasını yaptı.
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