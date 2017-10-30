Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları ve milletvekilleri Erdoğan düşmanlığından iyice küstahlaştılar. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın alçakça sözlerine destek veren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da nefret kustu. Tekirdağ'da konuşan Tezcan, "Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi-demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." dedi.

HÜRRİYET'E GÖRE AĞIR ELEŞTİRİ

CHP'ye akıl hocalığı yapan Aydın Doğan medyası da küstah sözlere ortak oldu. Haberi nasıl gizleyeceğini şaşıran Hürriyet, Tezcan'ın sözlerini "CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır eleştiri" başlığıyla haberleştirdi. Hürriyet, Tezcan'ın skandal sözler sarf ettiği açıklamalarını ana sayfadan dahi görmedi. Doğan Medya'sı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li vekillerin rezil sözlerini aklama görevi üstlenmişti.



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