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CHP'nin temizlikçisi !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Sözcüsü Tezcan'ın küstah sözlerini aklama görevi üstlenen , haberi okurlarına 'Tezcan'dan ağır eleştiri' başlığıyla verdi... Hürriyet, haberi manşetten görmeyerek gizlemeye çalıştı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan "Yasal yollara başvurulacak" açıklamasını da dikkate almadı. Doğan Medya'sının CHP'nin rezaletini temizleme görevine devam ettiği de bu şekilde bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

CHPnin temizlikçisi Hürriyet!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları ve milletvekilleri Erdoğan düşmanlığından iyice küstahlaştılar. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın alçakça sözlerine destek veren CHP Sözcüsü da nefret kustu. Tekirdağ'da konuşan Tezcan, "Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi-demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." dedi.

HÜRRİYET'E GÖRE AĞIR ELEŞTİRİ
CHP'ye akıl hocalığı yapan medyası da küstah sözlere ortak oldu. Haberi nasıl gizleyeceğini şaşıran , Tezcan'ın sözlerini "CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır eleştiri" başlığıyla haberleştirdi. Hürriyet, Tezcan'ın skandal sözler sarf ettiği açıklamalarını ana sayfadan dahi görmedi. Doğan Medya'sı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li vekillerin rezil sözlerini aklama görevi üstlenmişti.

İŞTE HÜRRİYET'İN O HABERİ:
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 21:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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fahrettin,, fahrettin,,

CHP pisletir ,hüriyette onu temizler ,o dilinizi eşek arısı soksun ,sizlerin vatanınıza ihanet içinde olduğunuzu biliyoruz,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2017 08:25
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