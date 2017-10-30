Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

İtirazlara rağmen bu karardan geri dönmediler tabi bu karar bölgeyi daha çok sıkıntılara sokacak bir karardı. Barzani'nin yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece 'Referandumu dondurdum' demesi bu meseleyi çözmez, referandumun iptali şarttır. Bu büyük bir yanlıştı. Bu yanlış Ankara'dan Bağdat'tan Tahran'dan döndü. Barzani belki büyük hesaplar yaptı ama eldeki bulgurdan oldu.

Barzani'nin kararı elbette bölgede yeni bir dönemi başlatacaktır. Parti başkanlığından ayrılmıyor yönetim başkanlığından ayrılıyor.

"TÜRKİYE'DEKİ TEK FAŞİST PARTİ CHP'DİR"

CHP sözcüsü Bülent Tezcan'ın küstah sözlerine Bozdağ sert tepki gösterdi. Bozdağ, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. Türkiye'deki tek faşist parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi...



"AKIL YÖNÜNDEN SIKINTILI OLUNMASI LAZIM"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ölümü göze alarak mücadeleye koştu. Halkı ile beraber olan, bombaların altında ölümü bekleyen ve onlarla mücadele eden bir Cumhurbaşkanına diktatör veya faşist demek için akıl yönünden sıkıntılı olunması lazım.



"FAŞİZAN UYGULAMALARIN ŞAKŞAKÇISI OLANLAR..."

Türkiye'de hep faşizan uygulamaların şakşakçısı, öncüsü olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasakları kaldıran, demokratikleşmeyi sağlayan ve büyük reformların altına imza atan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aynı uslupla saldırmaktadırlar. Bunu şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade etmek isterim.



"ADNAN MENDERES'E DE DİKTATÖR DEDİLER"

Adnan Menderes'e diktatör dediler, idamini bir kısmı alenen bir kısmı sesli bir şekilde alkışlandı. Halkın seçtiği cumhurbaşkanına aynı şekilde saldırmaktadırlar. Türkiye'de tek faşist parti CHP'dir.

Bu gelenekten gelenler Türkiye'de faşizan uygulamanın öncüsü olanlar, yasakları kaldıran büyük reformlara imza atan cumhurbaşkanına saldırmaktadır. Türkiye'de bir faşist olsaydı, Bülent Tezcan kalkıp efelenip gürleyip böyle bir cümle sarf edemezdi.

Edep büyük bir taç, onu taşıyanı yükseltir. Devletin başı cumhurbaşkanının hakkında edep içinde konuşması asgari bir anlayışın, ahlakın, edebin bir geleneğidir. Cumhurbaşkanımız demokrasimizi kökleştirmek geliştirmek konusunda Türkiye'nin standartlarını yükseltmek için büyük bedeller ödedi.

"MİLET NASIL 15 TEMMUZ'DA CUMHURBAŞKANINA SAHİP ÇIKTIYSA YİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Okullarımız arasında ayrımcılık kalktı. Öğrencilerimiz arasında ayrımcılık kalktı. Türkiye'de birçok yasak kalktı. Neye karşı darbe yapıldı. Türkiye'nin hükümetine karşı anayasal düzenine karşı darbe yapıldı. Foterini alan gitti. Milletin iradesini savunan bir dik görüşü Türkiye görmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı ölümü göze alarak mücadeleye koştu. Cumhurbaşkanımıza diktatör demek, faşist demek akıl yoksunu insanların söyleyeceği bir şeydir. Sağlıklı bir insan bunu söyleyemez.

Böylesi bir kıyas kabul edilemez. Biz bu saygısız, edepsiz yaklaşımı reddediyoruz. İktidar suikastinin taşeronluğunu yapıyor CHP.

Milet nasıl 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına sahip çıktıysa yine sahip çıkmaya devam edecektir.



