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o hakaret için harekete geçti

'ndan yapılan açıklamada CHP'nin Cumhurbaşkanı'na hakareti olayında, "Yasal yollara başvurulacak" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı o hakaret için harekete geçti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerine ilişkin 'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada yapılanın "Siyaset değil millete hakaret" olduğu belirtildi.

YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada CHP'de ilçe başkanı, Genel Başkan ve son olarak da Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde yapılan çirkin hakaretlere ilişkin "Yapılan siyaset değil, millete hakarettir. Yasal yollara başvurulacaktır" denildi.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 18:03
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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osmanlı osmanlı

cumhurbaşkanımıza hakaret edemezsin sana ödenen maaşlarla hakaret etsin diyemi gitiin oraya hakaret edeceğine memlekete bir faydan olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 22:00
vatandaş vatandaş

Edepsizler....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 19:49
anakonda anakonda

Bunların yaptıkları siyaset değil,terbiyesizlik.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 19:06
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