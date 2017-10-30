Cumhurbaşkanlığı o hakaret için harekete geçti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada yapılanın "Siyaset değil millete hakaret" olduğu belirtildi.
YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada CHP'de ilçe başkanı, Genel Başkan ve son olarak da Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde yapılan çirkin hakaretlere ilişkin "Yapılan siyaset değil, millete hakarettir. Yasal yollara başvurulacaktır" denildi.
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cumhurbaşkanımıza hakaret edemezsin sana ödenen maaşlarla hakaret etsin diyemi gitiin oraya hakaret edeceğine memlekete bir faydan olsun
Edepsizler....
Bunların yaptıkları siyaset değil,terbiyesizlik.
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