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sözcüsü Cumhurbaşkanı'na hakaret etti

sözcüsü küstah sözler sarfetti, kendi partisinin diktatör başkanını görmezden gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzattı. Tezcan, "Faşist diktatör" dedi.

CHP sözcüsü Bülent Tezcan Cumhurbaşkanına hakaret etti

Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ'ın Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek vermek için kente geldi.



"FAŞİST DİKTATÖRDÜR"
Üç Kemaller Parkı'nda toplanan kalabalığa seslenen Tezcan, "Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi-demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." dedi.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 17:39
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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hasan hasan

kendi başkanını unutmuş..diktatör kimmiş gözü kör heralde

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evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 22:15
Adnan Adnan

Pensilvanyadan yeni emirler geldi gizli haşaşiler salyalarını akıtarak yine havlamaya başladı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 18:51
Engin Engin

almanlarin parmak attigi nasil belli oluyor.. chpkk soytarilari hauv hauv diyor....

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evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 18:19
Dulqarnein Dulqarnein

köntröllü "bio android kukla"

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 17:49
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