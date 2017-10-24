O damattan şok iddia: Dolandırıldım

Samsun'da takı yüzünden çıkan kavga herkesin dilinde. Gelinin sedyedeki hali çok konuşuldu. Ancak damat Bilal Akhan'ın (23) iddiası kavganın boyutunu değiştirdi. Akhan önce sosyal medyada durumunu 'İlişkisi yok' yaptı. Ardından dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Talihsiz damat, eşi Duru Akhanile yaklaşık 20 gün önce akrabasıaracılığıyla tanışıp evlenmeyekarar verdiklerini söyledi. İki hafta süren söz ve nişanın ardından resmi nikah kıydıklarını belirten Akhan, düğün sırasında kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktığını öne sürdü. Dolandırıldığını iddia eden Akhan şunları söyledi: "Babam ve akrabalarım tarafından takılar takıldıktan sonra kız ile annesi aralarında konuştu. Bana takılan takıları bile abisi ceketimden söktü aldı. Ağabeyi, kıza 'Herşeyanlaştığımız gibi olacak' dedi.Takıların kendilerinde kalacağınısöyleyince kavga çıktı. Bunlardolandırıcılık peşindeymiş. 4 kişiyedaha bunu yapmışlar. Ben 5 bin lira süt parası verdim, onu ve takılarımı geri istiyorum. Resmi nikahım var. Paramı getirmeden boşanmam." Düğüne kız tarafının silah ve bıçaklarla geldiğini, kız tarafının bayılma numarasıyapan eşini altınlarla kaçırdığınıöne süren Akhan, gelinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Damadın babası Ömer Akhan (48) da oğlunun düğünü için 25 bin lirakredi çektiğini, yaklaşık 45 bin liraharcadığını söyledi. İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, gelinin de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı.
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