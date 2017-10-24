O damattan şok iddia: Dolandırıldım

Samsun'da takı yüzünden çıkan kavga herkesin dilinde. Gelinin sedyedeki hali çok konuşuldu. Ancak damat Bilal Akhan'ın (23) iddiası kavganın boyutunu değiştirdi. Akhan önce sosyal medyada durumunu 'İlişkisi yok' yaptı. Ardından dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Talihsiz damat, eşi Duru Akhan ile yaklaşık 20 gün önce akrabası aracılığıyla tanışıp evlenmeye karar verdiklerini söyledi. İki hafta süren söz ve nişanın ardından resmi nikah kıydıklarını belirten Akhan, düğün sırasında kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktığını öne sürdü. Dolandırıldığını iddia eden Akhan şunları söyledi: "Babam ve akrabalarım tarafından takılar takıldıktan sonra kız ile annesi aralarında konuştu. Bana takılan takıları bile abisi ceketimden söktü aldı. Ağabeyi, kıza 'Herşey anlaştığımız gibi olacak' dedi. Takıların kendilerinde kalacağını söyleyince kavga çıktı. Bunlar dolandırıcılık peşindeymiş. 4 kişiye daha bunu yapmışlar. Ben 5 bin lira süt parası verdim, onu ve takılarımı geri istiyorum. Resmi nikahım var. Paramı getirmeden boşanmam." Düğüne kız tarafının silah ve bıçaklarla geldiğini, kız tarafının bayılma numarası yapan eşini altınlarla kaçırdığını öne süren Akhan, gelinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Damadın babası Ömer Akhan (48) da oğlunun düğünü için 25 bin lira kredi çektiğini, yaklaşık 45 bin lira harcadığını söyledi. İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, gelinin de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı.