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G.Saray skandal ı kaldırdı

Fenerbahçe derbisindeki skandal koreografiden sonra G.Saray'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir gelmiş, kulüp bu sefer de 'nün devamlı kullandığı bir görseli onaylı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sosyal medyadaki bu paylaşım büyük tepki çekti ve hesaptan kaldırıldı.

G.Saray skandal paylaşımı kaldırdı

Hafta sonu oynanan -Fenerbahçe derbisinde GS tribünlerinde yapılan göndermeli koreografi büyük tepki çekmiş hakkında soruşturma açılmıştı.

FETÖ'NÜN KULLANDIĞI SİMGE PAYLAŞILDI
Daha bu skandalın tepkileri dinmeden kulübün içerisindeki kripto FETÖ'cüler harekete geçmiş olmalı ki, ikinci bir skandal patlak verdi. Galatasaray'ın onaylı resmi hesabından bu sabah 'Günaydın Galatasaray ailesi' yazılı ve FETÖ'cülerin simgesi haline gelmiş bir kare paylaşıldı.

Öyle ki; o el ele tutuşma FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları'nda çaldığı şarkının internette bulunan görsellerinde ve azılı FETÖ'cü Enes Kanter'in ları arasında da yer alıyor.


PAYLAŞIMI KALDIRDI
Koreografi olayından sonra Galatasaray'ın bu paylaşımı da kulübün sosyal medyada tepki görmesine yol açtı. Gelen tepkilerden midir bilinmez, yapılan paylaşım sosyal medya hesabından kaldırıldı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 17:04
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