G.Saray skandal paylaşımı kaldırdı

Hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde GS tribünlerinde yapılan FETÖ göndermeli koreografi büyük tepki çekmiş hakkında soruşturma açılmıştı.

FETÖ'NÜN KULLANDIĞI SİMGE PAYLAŞILDI

Daha bu skandalın tepkileri dinmeden kulübün içerisindeki kripto FETÖ'cüler harekete geçmiş olmalı ki, ikinci bir skandal patlak verdi. Galatasaray'ın onaylı resmi hesabından bu sabah 'Günaydın Galatasaray ailesi' yazılı ve FETÖ'cülerin simgesi haline gelmiş bir kare paylaşıldı.

Öyle ki; o el ele tutuşma FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları'nda çaldığı şarkının internette bulunan görsellerinde ve azılı FETÖ'cü Enes Kanter'in paylaşımları arasında da yer alıyor.







PAYLAŞIMI KALDIRDI

Koreografi olayından sonra Galatasaray'ın bu paylaşımı da kulübün sosyal medyada tepki görmesine yol açtı. Gelen tepkilerden midir bilinmez, yapılan paylaşım sosyal medya hesabından kaldırıldı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.