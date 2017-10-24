Bir sen eksiktin Sylvester!

Tartışmaların ardından Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Bakan Osman Aşkın Bak, koreografinin soruşturulmasıyla ilgili iki başmüfettişi görevlendirmişti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Ünlü aktör Sylvester Stallone, Galatasaray taraftarının hazırladığı bu koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Stallone, 4 milyondan fazla takipçisine yaptığı paylaşımda "Türkiye'de oynanan dev futbol maçından..." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
bence sylvester sen gs kulübüne dava aç ,senin posterini feto ya destek amaçlı kullandılar ,sen sanmaki senin sevginden böyle bir iş yaptılar,
BU YAVSAK DEGILMIYDI SÖZDE ERMENI SOYKIRIMI FILMI CEKMEK ISTEYEN SUC BUNDA DEGILKI BIZIM ICIMIZDEKI VATAN HAINLERINDEN
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