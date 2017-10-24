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Bir sen eksiktin Sylvester!

Galatasaray maçında açılan ve hakkında soruşturma başlatılan skandal koreografiyi, de resmi hesabından paylaştı.

Bir sen eksiktin Sylvester!

Tartışmaların ardından Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Bakan Osman Aşkın Bak, koreografinin soruşturulmasıyla ilgili iki başmüfettişi görevlendirmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü aktör , Galatasaray taraftarının hazırladığı bu koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Stallone, 4 milyondan fazla takipçisine yaptığı paylaşımda "Türkiye'de oynanan dev futbol maçından..." ifadelerini kullandı.
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  • 24 Ekim 2017, Salı 09:30
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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deccal feto , deccal feto ,

bence sylvester sen gs kulübüne dava aç ,senin posterini feto ya destek amaçlı kullandılar ,sen sanmaki senin sevginden böyle bir iş yaptılar,

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evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 12:03
MAVZER MAVZER

BU YAVSAK DEGILMIYDI SÖZDE ERMENI SOYKIRIMI FILMI CEKMEK ISTEYEN SUC BUNDA DEGILKI BIZIM ICIMIZDEKI VATAN HAINLERINDEN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 09:40
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