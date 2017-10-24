G.Saray'daki kripto FETÖ'cülerden üst üste algı operasyonu

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-kırmızılılara koreografi nedeniyle başlayan FETÖ bağdaştırması artarak devam ediyor.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Koreografi olayının ardından Galatasaray'ın bu sabah sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Günaydın Galatasaray ailesi' paylaşımı FETÖ'cülerin simgesi haline gelmiş bir kareye benzetildi.
Öyle ki; o el ele tutuşma FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları'nda çaldığı şarkının internette bulunan görsellerinde ve Enes Kanter'in paylaşımları arasında da yer alıyor.
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bu koreografi`nin ne anlama geldigini Galatasarayli taraftarlar bile acikliyamadi.ama altindan iyi seyler cikmiyacagi kesin
"GS MEDİA TEAM" tamamı gözaltına alınmalı, ve onlara bu algıyı hazırlatan başkan ve başkan yardımcıları dahil bunun içine.kimse ben sorumlu değilim diyemez.koca kulüp yazıklar olsun.GS'lı lığımdan utanıyorum.
Gs fethullahçı hainlerin evi olmuş,derbiyi de fethullaha destek için harcadıkları çabadan kazanamadılar.
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