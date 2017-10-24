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G.Saray'daki kripto FETÖ'cülerden üst üste algı operasyonu

Fenerbahçe derbisindeki koreografinin FETÖ'yle bağdaştırılmasının ardından G.Saray'ın sosyal medyasından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

G.Saraydaki kripto FETÖcülerden üst üste algı operasyonu

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-kırmızılılara koreografi nedeniyle başlayan FETÖ bağdaştırması artarak devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Koreografi olayının ardından Galatasaray'ın bu sabah sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Günaydın Galatasaray ailesi' paylaşımı FETÖ'cülerin simgesi haline gelmiş bir kareye benzetildi.

Öyle ki; o el ele tutuşma FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları'nda çaldığı şarkının internette bulunan görsellerinde ve Enes Kanter'in paylaşımları arasında da yer alıyor.
  • 24 Ekim 2017, Salı 12:42
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Sonsuzluk35 Sonsuzluk35

bu koreografi`nin ne anlama geldigini Galatasarayli taraftarlar bile acikliyamadi.ama altindan iyi seyler cikmiyacagi kesin

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evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 15:08
ATABEY ATABEY

"GS MEDİA TEAM" tamamı gözaltına alınmalı, ve onlara bu algıyı hazırlatan başkan ve başkan yardımcıları dahil bunun içine.kimse ben sorumlu değilim diyemez.koca kulüp yazıklar olsun.GS'lı lığımdan utanıyorum.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 14:38
ağası ağası

Gs fethullahçı hainlerin evi olmuş,derbiyi de fethullaha destek için harcadıkları çabadan kazanamadılar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 13:30
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