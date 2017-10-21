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'den bir geri vites daha

Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamada, teröristbaşı 'ın saygı görmeye değer bir şahsiyet olmadığı ifade edildi.

ABDden bir geri vites daha

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek 'nın Suriye'deki uzantılarına silah ve mühimmat desteği sağlayan Amerika, PYD'li teröristlerle operasyonunu düzenledi.

Rakka'daki DEAŞ'lıların anlaşmalı olarak bölgeden ayrılmasından sonra Rakka'ya terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı ullah 'ın fotoğrafları asıldı.

Türkiye'nin sert tepkisine neden olan fotoğraflarla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.


Türkiye'nin tepkisine neden olan fotoğraf

"ABD-TÜRKİYE YAKIN ÇALIŞMAKTADIR"
Yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın arttırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır.

ÖCALAN SAYGI GÖRMEYE DEĞER BİRİ DEĞİL
PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şaysiyet değildir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin tepkisine neden olan fotoğraf

"İNANMIYORUZ, YANIMIZDA DEĞİLSİNİZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fotoğrafla ilgili olarak "ABD bunu nasıl izah edecek? İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız bunu yapmazsınız. Dürüst değiller. Ondan sonra kalkıp bizden zaman zaman talepte bulunmasınlar."diye konuşmuştu.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 11:38
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