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Türkiye'nin tepkisi sonrası 'den geri adım!

Koalisyon Sözcüsü; Rakka'daki posterleri hakkında "Tasdik etmiyoruz. Ayrımcı sembollerin sergilenmesi onaylanmıyor" dedi.

Türkiyenin tepkisi sonrası ABDden geri adım!

Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Rakka'daki skandal posteriyle ilgili yapılan açıklamada "Bu tür görselleri onaylamıyoruz, tasdik etmiyoruz." denildi.

Başbakan Binali Yıldırım da skandal posterle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'ne hep söyledik, bir terör örgütüyle, başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü son fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi görmek istiyorlar, bunu merak ediyoruz. Bu fotoğrafın, PKK terörist başının fotoğrafının orada sergileniyor olması, açıkçası Amerika-Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir. Dolayısıyla bu davranışıyla Amerika Birleşik Devletleri, terörle iş birliği yapmakla kalmıyor, aynı zaman da Türkiye'nin, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor. Bunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim." demişti..
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 14:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ayse Ayse

Hepsi bos laflar ve kirli politikalardir.. kimse yemez

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.10.2017 15:32
ayhnkrblt ayhnkrblt

onaylasan da onaylamasan da her şey ortada. bütün pislikleriniz gün gibi görünüyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 15:26
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