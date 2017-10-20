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Pentagon sözcüsünden o fotoğrafa kaçamak cevap

Pentagon Sözcüsü, 'da teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafıyla poz veren teröristler hakkında sorulan soruya yanıt vermekten kaçındı.

Pentagon sözcüsünden o fotoğrafa kaçamak cevap

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, PYD/'nın 'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp Rakka'nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınarak "SDG(PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI
White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin "Rakka, ABD halkından toplanan milyonlarca dolarlık vergiler ve yerel güçleri eğiten ABD kuvvetlerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Ancak YPG veya SDG ismini kullanan PKK/PYD, Rakka zaferini ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan diğer bir gaddar terör örgütü olan PKK'nın elebaşına adadı. Gaddar bir terör örgütünden ABD'nin desteği ile alınan bir şehrin kurtarılması, Washington tarafından da terör örgütü olarak tanınan başka bir gaddar terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi?" sorusu karşısında White, şöyle konuştu: "Biz orada SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ'a karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz."

KENT MERKEZİNE TERÖRİSTBAŞININ POSTERLERİ ASILMIŞTI
DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adamıştı.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 10:41
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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hizipsavar hizipsavar

AMERİKAYA AARTIK KİMSE İNANMIYOR TÜM DÜNYAYA TERÖRÜ BİZZAT AMERİKA YAYIYOR VE DESTEKLİYOR AMA UNUTMASIN Kİ BAŞKASINI ELİNDE Kİ SİLH KAZA İLE BİLE OLSA ENİNDEN SONUNDA SENİDE VURACAK. TÜM DÜNYANIN UMUDU KORE.

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 14:58
birsu birsu

yıllardır' pkk' ya HAVADAN silah attınız o zaman deaş mı vardı? ŞİMDİ KARADAN TIRLARLA göstere göstere veriyorsunuz...terör merkezi abd.

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 13:06
VATAN VATAN

TERÖRİST ZATEN ABD DİR.ORTA DOĞUNUN BU HALE GELMESİNDE BAŞ AKTÖR TERÖRİST ABD DİR.

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 12:46
polatb polatb

abd ye dost değil post lazım.

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 11:33
ali ali

Terörün nereden beslendiğinin kanıtı tabi ki abd.

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 10:52
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