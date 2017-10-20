Made in USA

ABD'nin desteğiyle Suriye'nin Rakka kentini terör örgütü DEAŞ ile yaptığı anlaşma sonrası ele geçiren bölgedeki bir başka terör unsuru PKK/PYD, şehir meydanında yaptığı basın açıklamasında, sözde zaferini ele başı Abdullah Öcalan'a adadığını duyurdu El Naim Meydanı'nı Öcalan posterleri ve örgüt flamalarıyla donatan teröristler; BBC, Reuters, AFP, CNN, AP, Washington Post gibi medya organlarının basın temsilcilerinin takip ettiği açıklamayı, örgütün kadın kolu YPJ üzerinden yaptı. Uluslararası bir terör propagandasına dönen meydandaki etkinlikte, konuşmacı olarak seçilen Nesrin Abdullah, 'Rakka hamlesinde YPJ saflarından 30 kadının öldüğünü' iddia etti. Bu sırada şehrin harap hali ve ajansların sivillerin durumu hakkında haberler geçmemesi dikkat çekti.

Operasyon sonrası İngiliz Times gazetesinin yaptığı haberde, Rakka'nın geldiği son durum ele alındı: Gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın haberine göre, ABD ve PYD, bilinçli olarak kenti imha etmeye odaklandı.

KENT İMHA EDİLDİ

Times'a konuşan YPJ'li İngiliz vatandaşı Kimmie Taylor, gereksiz yapılan bombardımanlara dikkat çekerek, "Onlardan üç kişi vardı. Biz on kişiydik ve onları alabilirdik. Amirler çekilmemiz konusunda ısrar etti. Ardından bir hava saldırısı geldi. Bu gerçekten de gerekli değildi. Şuraya bir bakın. Harap olmuş durumda. Burada yaşayan insanların durumu ne olacak?" ifadelerini kullandı. BBC'ye açıklama yapan Rakka dışındaki kamplarda yer alan yardım çalışanları, kent halkının evlerine dönmesinin yıllar alabileceğini belirtti. Şam›daki BM Yetkilisi Linda Tom da, kentin sivil altyapısının ve evlerin yok edildiğini söyledi.

SESSİZ KATLİAM

Rakka Sessizce Katlediliyor isimli aktivist ağının sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, operasyon sırasında en az bin 873 sivilin yaşamını yitirirken, 450 binden fazla sivil de yerinden edildi. ABD'nin tam 3 bin 829 hava saldırısı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, kentte 8 hastane, 29 mescit, 40 okul, 5 üniversite binası ve 4 köprünün yıkıldığı, kentin yüzde 90'ının yerle bir edildiği bilgilerine yer verildi. BM, kentin dışında yer alan kamplarda yaşayan sivillerin, acil olarak su, gıda ve ilaç ihtiyacı bulunduğunu vurguluyor. Linda Tom, BM'nin ihtiyaçlara yetişemediğini aktardı.

PKK'DAN ABD'YE AFİŞLİ YALANLAMA

ABD, 2 Haziran gecesi başlayan operasyonun başından beri Rakka'da PYD'nin değil, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Arap savaşçılarının görev aldığını savunurken, dün yapılan basın açıklaması öncesi kent meydanına dev bir Öcalan posteri asıldı. Harabe halde bulunan kentin her bir köşesine de terör örgütleri YPG ile YPJ'nin flamaları yerleştirildi. Operasyon sırasında PKK'ya 3 bin tıra yakın silah yardımı yapıldı.