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gözaltına alındı

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı , gözaltına alındı. Kardaş'ın, Türkiye aleyhine ajanlık faaliyeti yürüten STK'ların finansörü Kızıl Ajan lakaplı Osman Kavala'nın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında yakalandığı öğrenildi.

Şaban Kardaş gözaltına alındı

Ankara'daki evinde gözaltına alınan Kardaş, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Kardaş'ın, Türkiye aleyhine ajanlık faaliyeti yürüten STK'ların finansörü Kızıl Ajan lakaplı Osman Kavala'nın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında yakalandığı öğrenildi.

Osman Kavala da 18 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 21:17
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