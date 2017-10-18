Küfür kıyamet

İki kentteki küfür tartışması cinayetle bitti. Konya'da bir kafede bulaşıkçı olarak çalışan YaşarTakule, aynı kafede garson olarak çalışan Furkan Navir'in (20) birçok kez küfürlü tacizine uğradı. Kadın da yaşananları oğlu HasanTakule'ye (21) anlattı. Genç, babası Mahmut Takule ile işyerine gitti. Ortalık bir anda karıştı. Kavgaya Navir'in arkadaşları AhmetTek (22) ve Diyar Koç (18) da dahil oldu. Hasan, bıçakla Furkan'ı öldürdü. Tek ve Koç'u yaraladı. Katil zanlısı, "Anneme küfürlüettiği için bıçakladım" dedi.
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