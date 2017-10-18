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Küfür kıyamet

lı genç, bulaşıkçı annesine sürekli küfür eden garsonu öldürdü. İzmir’de ise küfürbaz kayınbirader, eniştesi tarafından kurşunlandı...

Küfür kıyamet
İki kentteki küfür tartışması cinayetle bitti. 'da bir kafede bulaşıkçı olarak çalışan Yaşar Takule, aynı kafede garson olarak çalışan Furkan Navir'in (20) birçok kez küfürlü tacizine uğradı. Kadın da yaşananları oğlu Hasan Takule'ye (21) anlattı. Genç, babası Mahmut Takule ile işyerine gitti. Ortalık bir anda karıştı. Kavgaya Navir'in arkadaşları Ahmet Tek (22) ve Diyar Koç (18) da dahil oldu. Hasan, bıçakla Furkan'ı öldürdü. Tek ve Koç'u yaraladı. Katil zanlısı, "Anneme küfürlü ettiği için bıçakladım" dedi.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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