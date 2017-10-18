 ;
Yol Durumu
  1. Yaşlılar!
  2. Küfür kıyamet

Koca dehşeti

Koca dehşeti
Bursa'da Emine Y. (38), iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Ümit Y.'den (42) şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Kocası, tehditlerini sürdürdü. Ümit Y. pazartesi sabahı eşi Emine Y.'nin işe gittiği yol üzerinde saklandı. Karısını defalarca bıçakladı. Ardından da kaçtı. Emine Y., hastaneye kaldırıldı. Cani koca, kısa sürede yakalandı. Kızları, "Sabah annem işe gittikten sonra babamı aradım, 'Her şeyi sizin için yaptım' dedi. Anneme zarar verdiğini anladım. Cumartesi günü de annemin işten çıkmasını bekliyordu. Bunu yapmayı zaten planlamış" dedi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.




Ümit Y. polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler:
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar