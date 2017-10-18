Koca dehşeti

Bursa'daEmine Y. (38), ikiyıldır ayrı yaşadığıeşi Ümit Y.'den(42) şikayetçioldu. Uzaklaştırmakararı çıkarttırdı.Kocası, tehditlerinisürdürdü.Ümit Y. pazartesisabahı eşi EmineY.'nin işe gittiğiyol üzerindesaklandı. Karısınıdefalarca bıçakladı.Ardından dakaçtı. Emine Y., hastaneyekaldırıldı. Canikoca, kısa sürede yakalandı.Kızları, "Sabahannem işe gittikten sonrababamı aradım, 'Her şeyisizin için yaptım' dedi.Anneme zarar verdiğinianladım. Cumartesi günüde annemin işten çıkmasınıbekliyordu. Bunuyapmayı zaten planlamış"dedi. Şüpheli,adliyeye sevk edildi.
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