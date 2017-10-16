Müzik aşkı otizmi azalttı

20 yaşındaki otizmli Murat Yurtcu,aldığı müzik eğitimi sayesinde yüzde98 olan engelini yüzde 45'e düşürdü.10 farklı enstrüman çalabilen Yurtcu,tek kelime bile konuşamıyorken şimdiduyduğu her şarkıyı hem notalaradöküyor hem söylüyor. En büyük hayaliolan konservatuvarı kazanabilmekiçin 5 yıldır enstrüman çalıp, seseğitimi alan Yurtçu, org, keman,bağlama, gitar, flüt, perküsyon, melodika,davul ve darbuka çalabiliyor. Başarılıgenç, DJ olmayı hedefliyor.
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