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Müzik aşkı otizmi azalttı

Müzik aşkı otizmi azalttı
20 yaşındaki otizmli Murat Yurtcu, aldığı müzik eğitimi sayesinde yüzde 98 olan engelini yüzde 45'e düşürdü. 10 farklı enstrüman çalabilen Yurtcu, tek kelime bile konuşamıyorken şimdi duyduğu her şarkıyı hem notalara döküyor hem söylüyor. En büyük hayali olan konservatuvarı kazanabilmek için 5 yıldır enstrüman çalıp, ses eğitimi alan Yurtçu, org, keman, bağlama, gitar, flüt, perküsyon, melodika, davul ve darbuka çalabiliyor. Başarılı genç, DJ olmayı hedefliyor.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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