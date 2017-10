Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz dedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik, bu gece silahlı kuvvetlerimiz şu anda operasyonunu başlattı." dedi.



"'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ' DEDİK..."

Terör örgütüne parasız olarak bu kadar silahı vermenin gayesi ne olabilir. Burada soru işaretleri oluşmuyor mu? Bir Astana süreci başlattık. Rusya, Türkiye ve İran üçlü olarak karara vardık. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik, bu gece silahlı kuvvetlerimiz şu anda operasyonunu başlattı.

"KİMSE BİZE, 'BUNU NİYE BÖYLE YAPTINIZ?' DİYEMEZ"

Suriye'ye 911 kilometre sınırı olan biziz. Her an taciz ve tehdit altında olan biziz kimse bize "niye bunu böyle yaptınız?" diyemez. Sınırı olan biziz. Bu ülkede değil, ülkenin dışında da Kılıçdaroğlullarının sayısı çok fazla. Bir taraftan sınır ötesine çıkılmasına "evet" diyeceksin. Aynı konuşmada "Suriye'de ölenlerin sorumlusu Erdoğan'dır" diyeceksin. Yanında taşıdığı adamların her biri bir alem. Çanakkale'de hepsi, siz burada eğitime geldiniz, kendilerinin eğitime ihtiyacı var. İçmeyin de daha sonra için. Burası şehadet makamlarının oluştuğu yer.

Biz bu hassas noktada İdlib'de, oradaki kardeşlerimizin de izzetini korumanın, mağduriyetini gidermenin gayreti içindeyiz. Şu anda Afrin'de, Kürt, Türkmen vatandaşlarımız, bunun yanında da PYD ve YPG var. Bu mücadelenin altında o da var. O rejimden biz herhangi bir şey bekleyemeyiz. O rejimin böyle bir derdi yok. Strateji uygun bir şekilde devam ediyor, temennim odur ki kısa zamanda bu biter. Bununla beraber bir Irak süreci de var. Kuzey Irak'ın da bu hale gelmesinin failleri bellidir. Onları da gündeme getiririz, onları da gün yüzüne çıkarırız.

Tel Afer, 400 bin Türkmenin olduğu yer. Bu insanların hepsi, 10 bini hariç, buradan kaçtı. 100 bini bize sığındılar. Aynı şey Sincar için geçerli. Tuzhurmatu'da Türkmenler var. Bütün bunlarla da biz ilgilenmek durumundayız. "Bize ne ya" diyemeyiz. Biz Kılıçdaroğlu zihniyeti taşımıyoruz.

Teröristler öldürüldü, sözde milletvekilleri onları gittiler teslim aldılar. Demek ki bunlar terör örgütü ile iç içe. Farkları yok. Bunları görmemiz lazım.

"ASLA ETNİK MİLLİYETÇİLİK YAPMAYACAĞIZ"

Biz asla etnik milliyetçilik yapmayacağız. Biz bu noktada, ırkçılık noktasında asla böyle bir yaklaşım içinde olmayacağız. Tüm etnik unsurlar, birbirimizi yaradandan ötürü seveceğiz.

Siz sadece bir etnik yapının bu ülkede egemenliği için çalışıyorsunuz, buna müsaade etmeyeceğiz. Zira biz tek vatan diyoruz, 780 bin kilometrekarede herhangi bir yeni unsur oluşturmanın gayretine girenlere de müsaade etmeyeceğiz. Varsın gelsin sizin milletvekilleriniz teröristleri o dağlardan tepelerden toplasınlar.