Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fatih ve Şişli'de büyük tehlike! Vatandaşların aklını çıkartan uyarı!

Geçtiğimiz yıl AFAD tarafından oluşturulan "Kırmızı Eylem" planına göre, çeşitli ilçelerde yüzden fazla semtte acil dönüşüm çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasındaki değerlendirmeye göre, İstanbul'un en yüksek deprem riskine sahip ilçeleri şunlardır:

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Bu ilçelerdeki binaların büyük bir depremde ciddi hasar alabileceği tahmin edilmektedir. Özellikle Zeytinburnu'nda 5 bin 334, Avcılar'da 7 bin 39 ve Küçükçekmece'de 12 bin 244 yapının ağır hasar göreceği belirtilmektedir.