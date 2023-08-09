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İstanbul'da gök gürleyecek! Meteorolojiden il il uyarı... Hem sıcak hem yağış!

Kavurucu sıcakların ardından serinletecek haber Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden geldi. Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Öte yandan hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 10:51 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 10:51
İstanbul’da gök gürleyecek! Meteorolojiden il il uyarı... Hem sıcak hem yağış! 1

Türkiye günlerdir sıcak havalarla kavurulurken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden serinletecek haber yağış uyarısıyla birlikte geldi.

İstanbul’da gök gürleyecek! Meteorolojiden il il uyarı... Hem sıcak hem yağış! 2

İSTANBUL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Öte yandan hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da gök gürleyecek! Meteorolojiden il il uyarı... Hem sıcak hem yağış! 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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