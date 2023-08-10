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Bu görüntüler tüylerinizi diken diken yapacak! Dünyanın en zehirlisi o ilimizde ortaya çıktı! Vatandaşlar kabusu yaşadı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini de yemeleriyle tanınan "Argiope lobata" örümceği yakalandı. Bu dişi örümcek türünün vücuttaki sinir hücrelerini öldürebilecek kadar güçlü bir zehre sahip olduğu ve insanların hayatını tehlikeye sokabileceği belirtildi. Yakalanan örümcek, Milli Parklar Doğa Koruma Burhaniye Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 11:48 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 12:26
Bu görüntüler tüylerinizi diken diken yapacak! Dünyanın en zehirlisi o ilimizde ortaya çıktı! Vatandaşlar kabusu yaşadı! 1

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Mustafa Gökmenoğlu adındaki bir kişi, bahçesindeki yeşillik alanda farklı bir görünüme sahip örümcek tespit etti.

Bu görüntüler tüylerinizi diken diken yapacak! Dünyanın en zehirlisi o ilimizde ortaya çıktı! Vatandaşlar kabusu yaşadı! 2

Merakını yenemeyen Gökmenoğlu, örümceğin fotoğraflarını çekerek tanıdığı olan İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker'e haber verdi. Daha sonra örümceğin nadir bir örümcek türünden olduğu ortaya çıktı.

Bu görüntüler tüylerinizi diken diken yapacak! Dünyanın en zehirlisi o ilimizde ortaya çıktı! Vatandaşlar kabusu yaşadı! 3

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'nde yaşanan olay, adeta doğanın gizemli ve şaşırtıcı yanlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Mahalle sakinlerinden Mustafa Gökmenoğlu, bahçesinde ilginç görünüme sahip bir örümcekle karşılaşınca durumu hemen aynı sitede oturan komşusu Veteriner Sağlık Bölümü öğrencisi Zeynep Diker'e bildirdi.

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