Yurt dışından talep patlaması yaşandı 5 milyon dolar kazanıyorlar! Bu işleri yapan paraya para demiyor! Tek sorun kuyulara girecek işçi bulunamaması!

Bundan dolayı da biz taş bulmakta çok zorlanıyoruz. Dünyada sadece Eskişehir yöresinde çıkan bir taş bu. Çok değerli bir maden ve yurt dışından çok fazla talep görüyor. Özellikle Çin ve Amerika'dan çok fazla lüle taşı siparişi alıyoruz.