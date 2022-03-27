İstanbul Şişli'de panik anlar! Riski binanın yıkımı sırasında sağlam bina da yıkılma tehlikesi yaşadı
İstanbul Şişli'de öğle saatlerinde riskli bir binanın yıkımı sırasında panik anları yaşandı. Yıkım çalışmaları sırasında yandaki 7 katlı binanın bazı dairelerinin duvarları da yıkıldı.
27.03.2022 21:25 - Son Güncelleme: 27.03.2022 21:28
Şişli'de çökme riskleri oldukları için yıkılması kararlaştırılan 3 binanın yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları sırasında yandaki 7 katlı binanın bazı dairelerinin duvarları da yıkıldı. Bina sakinleri kendileri içerideyken yıkımın gerçekleştirildiğini ve saniyelerle kurtulduklarını anlattı.
Çalışmaların başlatılmasıyla yan taraflarında bulunan 7 katlı Park Apartmanı'nda bazı dairelerin duvarları da yıkıldı.