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İstanbul Şişli'de panik anlar! Riski binanın yıkımı sırasında sağlam bina da yıkılma tehlikesi yaşadı

İstanbul Şişli'de öğle saatlerinde riskli bir binanın yıkımı sırasında panik anları yaşandı. Yıkım çalışmaları sırasında yandaki 7 katlı binanın bazı dairelerinin duvarları da yıkıldı.

27.03.2022 21:25 - Son Güncelleme: 27.03.2022 21:28
İstanbul Şişli’de panik anlar! Riski binanın yıkımı sırasında sağlam bina da yıkılma tehlikesi yaşadı

Şişli'de çökme riskleri oldukları için yıkılması kararlaştırılan 3 binanın yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları sırasında yandaki 7 katlı binanın bazı dairelerinin duvarları da yıkıldı. Bina sakinleri kendileri içerideyken yıkımın gerçekleştirildiğini ve saniyelerle kurtulduklarını anlattı.

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İstanbul Şişli’de panik anlar! Riski binanın yıkımı sırasında sağlam bina da yıkılma tehlikesi yaşadı

Şişli Merkez Mahallesi'nde riskli bulunan 3 binanın yaklaşık 3 sene önce yıkılmaları kararı alındı.

İstanbul Şişli’de panik anlar! Riski binanın yıkımı sırasında sağlam bina da yıkılma tehlikesi yaşadı

Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bir türlü başlatılamayan yıkıma 18 Mart günü başlanabildi.

İstanbul Şişli’de panik anlar! Riski binanın yıkımı sırasında sağlam bina da yıkılma tehlikesi yaşadı

Çalışmaların başlatılmasıyla yan taraflarında bulunan 7 katlı Park Apartmanı'nda bazı dairelerin duvarları da yıkıldı.

İstanbul Şişli’de panik anlar! Riski binanın yıkımı sırasında sağlam bina da yıkılma tehlikesi yaşadı

Bina sakinleri, kendileri evlerindeyken yıkımın başlatıldığını ve dairelerinin duvarlarının yıkılmasıyla tehlike atlattıklarını anlattı.

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