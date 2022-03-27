İstanbul Şişli’de panik anlar! Riski binanın yıkımı sırasında sağlam bina da yıkılma tehlikesi yaşadı

Şişli'de çökme riskleri oldukları için yıkılması kararlaştırılan 3 binanın yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları sırasında yandaki 7 katlı binanın bazı dairelerinin duvarları da yıkıldı. Bina sakinleri kendileri içerideyken yıkımın gerçekleştirildiğini ve saniyelerle kurtulduklarını anlattı.