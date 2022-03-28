📖Kütüphane Haftası ne zaman, bugün mü? Kütüphane Haftası okul öncesi etkinlikleri (boyama -pano) | Kütüphane Haftası şiirleri, sözleri, mesajları
Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftası için bu yıl da özel program hazırlandı. Okullarda öğrenciler bu önemli hafta için etkinliklere katılıyor, pano ve boyama gibi çeşitli süslemeler hazırlıyor. Mart ayının son haftası kutlanması itibariyle bir çok kişi Kütüphane Haftası ne zaman, bugün mü? sorusuna yanıt arıyor. İşte sorunun cevabı ve Kütüphane Haftası okul öncesi etkinlikleri (boyama -pano), Kütüphane Haftası şiirleri, sözleri, mesajları...
Kütüphane Haftası ne zaman, bugün mü? Kütüphane Haftası nedir? Kütüphane Haftası okul öncesi etkinlikleri nelerdir? soruları 28 Mart'ın gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alan Kütüphane Haftası her sene olduğu gibi bu yıl da birçok etkinlikle kutlanıyor. Bu anlamlı haftayı değerlendirebileceğiniz çok sayıda etkinliğe haberimizde yer verdik. İşte Kütüphane Haftası okul öncesi etkinlikleri (boyama -pano) | Kütüphane Haftası şiirleri, sözleri, mesajları...
KÜTÜPHANE HAFTASI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?
Kütüphane Haftası tüm öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini kazandırmak, kitap sevgisini artırmak, insanların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmek amacı ile her yıl kutlanır.
Kütüphane haftası boyunca kütüphanenin önemi, okullarda kütüphanenin yararları anlatılır. Ülkemizde 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan Kütüphane haftası bu yıl 28 Mart-3 Nisan 2022 tarihlari arasında kutlanacak.
KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?
Kütüphane haftasında kitap, kütüphane ve kütüphaneciliğin değerlerinin, bilgi ve teknolojilerin doğru kullanılması, bu doğrultuda halkın ve öğrencilerin bilinçlenmesi amacı ile konferanslar, paneller, söyleşiler, sempozyumlar, seminer ve çalıştaylar yapılır.
KÜTÜPHANE HAFTASI ŞİİRLERİ
Kütüphane
Bize ışık yol gösteren
Mutlu günler müjdeleyen
Cehaleti itekleyen
Kütüphane, kütüphane
Kıymetini bilebilsek
Sevgisini içebilsek
Öğüdünü tutabilsek
Kütüphane, kütüphane
Bize anne kadar yakın
Ayrılmayın ondan sakın
Cimri değildir inanın
Kütüphane, kütüphane
Oturana gidin demez
Misafire küfür etmez
Kim demiş ki buyur etmez
Kütüphane, kütüphane
Veysel'in toprağı gibi
Niye deştin demez beni
Esirgemez insanlardan
Yardımını, desteğini
Evlat sana tavsiyem
Son armağanım, hediyem
En kıymetli hazinem
Kütüphane, kütüphane
Yaşar Akbaş